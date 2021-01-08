بعد ملاحقته.. مسلح يفجر قنبلة في دورية لقوى الأمن الداخلي في “دويلة الهول”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: فجر مسلح قنبلة كانت بحوذته في القسم الثالث داخل مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، وذلك أثناء مطاردته من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي بعد أن قتل عنصر منها بمسدس مزود بكاتم صوت، وأصيب إثر الانفجار قائد الدورية بجروح خطيرة نقل إلى المشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، بعد مقتل رئيس “المجلس السوري”، وفي ظل الانفلات الأمني المتواصل ضمن مخيم “الهول” بريف الحسكة، وما يشهده من تصاعد في عمليات الاغتيال.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت اليوم، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رئيس “المجلس السوري” ونجله في مخيم “الهول”، ما أدى إلى مقتل الأب وإصابة ابنه بجروح خطيرة، وذلك ضمن القسم الرابع من المخيم، حيث يعمل رئيس “المجلس السوري” على متابعة وتيسير أمور اللاجئين السوريين ضمن المخيم، وعقب عملية الاغتيال أقدمت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” على تنفيذ عملية دهم وتفتيش ضمن القسم الثاني والثالث من مخيم “الهول” بحثاً عن القتلة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، أمس، إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثرت على جثة لاجئة من الجنسية العراقية، مقتولة بطلقتين في الرأس ضمن القسم الثاني من دويلة “الهول” في ريف الحسكة الشرقي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوى الأمن الداخلي عثرت على جثة لاجئة عراقية ملقاة في القسم الثالث ، مقتولة بأداة حادة على الرأس في “دويلة الهول” بريف الحسكة الشرقي، ورصد المرصد السوري، مداهمة قوى الأمن الداخلي، القسم الأول الخاص باللاجئين العراقيين، بحثاً عن القتلة داخل المخيم دون أن يتمكنوا من ذلك.