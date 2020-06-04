بعد مناوشات مع الأهالي ومشاحنات مع دورية أميركية.. القوات الروسية تنسحب من قرية قسر ديب بريف المالكية (ديريك)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية التي تمركزت يوم أمس في قرية قسر ديب بريف المالكية عند الحدود السورية – التركية، انسحبت صباح اليوم عقب المناوشات يوم أمس مع الأهالي وعرقلة الدوريات الروسية من قبل القوات الأميركية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القوات المنسحبة توجهت إلى القامشلي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن طائرتين روسيتين حلقتا في أجواء ريف الدرباسية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية بريف الحسكة، وحطت إحدى الطائرتين في قرية قسر ديب بريف المنطقة، بينما واصلت الأخرى تحليقها في الأجواء، بالتزامن مع وصول دورية روسية إلى مدرسة القرية في إطار سعيها لإنشاء قاعدة روسية هناك، على الرغم من الرفض الشعبي لذلك.