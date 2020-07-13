بعد منع المسافرين.. معبر باب الهوى يغلق أبوابه أمام الحالات المرضية الباردة

أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إغلاق أبواب المعبر من وإلى تركيا اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى أسبوع كامل، أمام حركة المرضى أصحاب الحالات الباردة.

وأكدت أن المعبر مفتوح أمام الحركة التجارية والشاحنات الإغاثية.

وكانت الإدارة قد أعلنت يوم السبت الفائت عن إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، واستمرار الحركة التجارية ومرور الشاحنات الإغاثية.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى قرارا بالأغلبية لتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة عام من معبر باب الهوى في إدلب.

وكان المرصد السوري رصد في 9 تموز/يوليو، أغلاق مشفى “باب الهوى” بشكل كامل إثر تأكيد إصابة طبيب يعمل في المشفى بفيروس “كورونا” المستجد، بعد وصوله من تركيا قبل أيام.

وفي سياق ذلك، أعلن إدارة مشفى باب الهوى عن إغلاق المشفى إضافة إلى سلسلة إجراءات تمنع الدخول والخروج لأي سبب كان، وتطبيق الحجر الصحي على المرضى والمرافقين، والحجر الكامل عليهم.