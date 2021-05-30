بعد نجاح زوجها في مسرحية الانتخابات.. “أسماء الأخرس” ترسل 15 ألف سلة إغاثية إلى القامشلي وتسبب في شجار بين وجهاء عشائر والأفرع الأمنية

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، حدوث شجار جماعي بالأيدي في مطار القامشلي، بين وجهاء عشائر طي الموالين للنظام، وآخرين من الأفرع الأمنية، نتيجة خلاف على تقاسم سلال إغاثية يقدر عددها بنحو 15 ألف سلة وصلت المطار، مقدمة من زوجة الرئيس السوري “أسماء الأخرس”.

ويأتي ذلك، بعد نجاح بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر أيار الجاري، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية أبلغت الموظفين في دوائرها والمقيمين في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بِمدينتي القامشلي والحسكة بضرورة المشاركة “مسرحية الانتخابات الرئاسية” تحت تهديدهم بالفصل في حال رفض الموظفين المشاركة بالانتخابات.