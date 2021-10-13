بعد نحو أسبوع من العمل.. القوات التركية تنهي إنشاء نقطة عسكرية جديدة على السفح الشرقي لجبل الزاوية

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية استكملت عملية إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وتحديداً في قرية بينين الواقعة على السفح الشرقي من جبل الزاوية، مقابل مدينة معرة النعمان والمطل -أي السفح- على الاتستراد الدولي، حيث بدأت القوات التركية العمل على إنشاء هذه النقطة قبل نحو أسبوع وتم الانتهاء منها خلال الساعات الفائتة، ووضع الأتراك النقطة الجديدة على طريق معرة النعمان-أريحا، ووهو سياسة إغلاق الكامل للطرق الرئيسية ورصدها كما فعل في سراقب سابقاً.

المرصد السوري أشار في العاشر من الشهر الجاري، إلى أن إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في بلدة آفس قرب مدينة سراقب و أوتستراد الـ M4 شرقي إدلب، حيث تحوي النقطة الجديدة على دبابتين و4 عربات ناقلة جند و3 مصفحات وما يقارب الـ 50 جندي، وجاء تثبيت هذه النقطة بعد الرسائل التي وجهتها روسيا لتركيا سابقًا لإخلاء النقاط التركية في المنطقة الواقعة ما بين مدينة سراقب ومدينة إدلب المحاذية لـ أوتستراد m4 شرقي إدلب، يتزامن ذلك مع وصول أرتال عسكرية لقوات النظام إلى مدينة سراقب ليقوم الجيش التركي على إثرها بنشر قواته وتعزيزها بالدبابات والمدرعات على كامل خطوط القتال المحيطة بمدينة سراقب وجبل الزاوية وريف حلب الغربي ورفع الجاهزية الكاملة للجنود مع عتادهم، التحركات التي تحصل في الآونة الأخيرة من قبل الجانب التركي في منطقة “خفض التصعيد” تأكد أن الأمر السياسي بين الروس والأتراك لم تحسم بعد وأن مجال التصادم التركي الروسي لايزال قائماً في المنطقة المتفق عليها بين أردوغان وبوتين.