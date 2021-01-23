بعد نحو ساعة من اختطافه.. العثور على جثة شاب يعمل مع إحدى المنظمات المدنية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان:

اختطف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، شابًا من أبناء ريف دير الزور، وذلك على طريق بلدة أبو خشب، وبعد ذلك عثر مواطنون على جثته ملقاة قرب مكان اختطافه، وعليها آثار طلقات نارية.

والجدير بالذكر أن الشاب كان يعمل مع إحدى المنظمات المدنية بريف دير الزور الغربي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 657 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 235 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 418 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.