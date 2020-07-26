بعد نحو عام على الجريمة.. “مكافحة الإرهاب” تعتقل خلية قتل وتهريب في عين العرب (كوباني)

اعتقل عناصر مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قبل أيام، مجموعة أشخاص أحدهما مسؤولا في استخبارات “قسد” والآخر من جنسية إيرانية كان قد انخرط في صفوف “قسد” أثناء معارك عين العرب “كوباني” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، والشخص الثالث مدني من محافظة الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الأشخاص الثلاثة امتهنوا عمليات السطو المسلح وتهريب السيارات من مناطق نفوذ “قسد” إلى مناطق “درع الفرات”.

كما اتهم العناصر الثلاثة بارتكابهم جريمة قتل جرت منذ عام، بحق عنصرين من “قسد”، على طريق منبج -الرقة، وإلقائهما في بئر وحرق السيارة التي كانا يستقلانها، بعد سرقة مبلغ كبير يقدر بمليوني دولار أمريكي.

وكان المرصد السوري رصد، اليوم، عملية سطو مسلح نفذها مسلحون مجهولون، على منزل لأحد العاملين في مجال التعهدات والإنشاءات في مدينة الرقة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

كما سرق المسلحون من منزله مبلغا كبيرا يقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي.

يأتي ذلك بعد مضي أسبوع واحد على عملية سطو مماثلة، تستهدف أصحاب رؤوس الأموال في المدينة.