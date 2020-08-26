بعد نحو نحو 15 يوم على اعتقاله.. “تحرير الشام” تفرج عن الشرعي العام لجبهة أنصار الدين

أطلقت هيئة تحرير الشام سراح “أبو محمد عاصم” الشرعي العام لجبهة أنصار الدين أحد مكونات غرفة عمليات “فاثبتوا” سابقا، بعد اعتقاله في 17 آب/أغسطس من ريف إدلب الشمالي.

وكانت هيئة تحرير الشام اعتقلت الصحفي من جنسية أمريكية يعمل في ريف إدلب، بسبب تضامنه وتحدثه عن التعذيب الذي لحق بـ”أبو حسام البريطاني” في سجون هيئة تحرير الشام، وذلك عبر لقاء مصور مع زوجة “البريطاني”.

وكانت هيئة تحرير الشام أطلقت سراح أبو مالك التلي، في 27 تموز الفائت، بعد اعتقال دام لأكثر من شهر، حيث رصد المرصد السوري، في 22 حزيران الفائت، محاصرة قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، منزل القيادي الجهادي البارز “أبو مالك التلي” في ريف مدينة إدلب، لتقوم باعتقاله بأمر من القائد العام لتحرير الشام “أبو محمد الجولاني”.