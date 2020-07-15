بعد نحو 25 غارة روسية وعشرات الضربات البرية يوم أمس.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

بعد نحو 25 غارة روسية وعشرات الضربات البرية يوم أمس.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءاً حذراً يسود عموم منطقة بوتين – أردوغان، منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وحتى الآن، تخلله سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على قرى واقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك بعد تصعيد عنيف يوم أمس، حيث كانت طائرات حربية روسية شنت نحو 25 غارة جوية يوم أمس، استهدف محور كبانة بجبل الأكراد بـ 12 غارة، فيما استهدفت بالبقية مناطق في كفرعويد وسفوهن وسرجيلا والبارة ومحيطها وبينين بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد رجل وطفله وإصابة 3 آخرين بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة أريحا، وفي السياق ذاته، رصد المرصد السوري أمس، حركة نزوح جديدة، تشهدها أريحا وقرى واقعة بجبل الزاوية، جراء التصعيد العنيف، سواء من قبل قوات النظام عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، أو من قبل الطائرات الحربية الروسية وغاراتها المكثفة.