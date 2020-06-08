بعد نحو 3 أسابيع.. القوات الروسية – التركية تسير دورية مشتركة في ريف الدرباسية

رصد المرصد السوري تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة مؤلفة من 4 عربات تركية و7روسية وسط تحليق مكثف للطيران المروحي، حيث جابت قُرى دليك وقنيطرة وتل طيري وبابا محمود وتل كرمي وخاصكا وصولاً إلى قرى واقعة مابين منطقتي الدرباسية وعامودا أقصى شمال شرق سوريا، جدير بالذكر أن الدورية اليوم هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 أسابيع.

وعمدت القوات الروسية ونظيرتها التركية في 28 مايو المنصرم، إلى تسيير دورية مشتركة في ريف منطقة عين العرب (كوباني)، حيث رصد المرصد السوري لحقوق صباح اليوم، خروج عربات روسية – تركية بدورية جديدة في قرى عدة ضمن الريف الشرقي لمدينة عين العرب.