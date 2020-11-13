بعد نحو 48 ساعة من توقف القصف والاشتباكات.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى خاضعة لنفوذ القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مساء اليوم، قرى مرعناز وشوارغة والمالكية وعقلمية الخاضعة لنفوذ القوات التركية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، بعد نحو 48 ساعة عن توقف القصف والاشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محاور ريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، استهدفت خلاله محاور مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.