بعد نحو 48 ساعة من كمين “قسد”.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، قرى كور حسن وقزعلي وخربة بقر في ريف تل أبيض شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة عن وقوع الفصائل الموالية لتركيا في كمين وحقل ألغام متقدم لـ”قسد” في ريف عين عيسى، حيث وثّق المرصد السوري ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إثر وقوع الفصائل الموالية لتركيا في حقل ألغام متقدم زرعته “قسد” في قرية معلق بعين عيسى إلى 31 عنصراً، وذلك بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء24 نوفمبر/تشرين الثاني.

والجدير بالذكر أن هذه الحصيلة هي أكبر حصيلة خسائر بشرية لمقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في عملية واحد، منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على تل أبيض وريفها، أي منذ عملية “نبع السلام” العسكرية قبل أكثر من 13 شهراً.