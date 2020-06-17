بعد نحو 70 يوما من الاعتقال التعسفي.. الفصائل الموالية لتركيا تفرج عن أكاديمي عفريني

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، عن أكاديمي عفريني، بعد 70 يوما على اعتقاله، حيث مثل أمام المحكمة أكثر من مرة دون وجود تهم واضحة ضده.

وكانت الشرطة العسكرية اعتقلت الأكاديمي من بلدة شران في ريف عفرين، حيث رفض مغادرة بلدته متمسكا بأرضه ومنزله.

يذكر أنه حاصل على دكتوراه بالهندسة المدنية.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 2 حزيران/يونيو، بأن الفصائل الموالية لتركيا أفرجت عن سيدة كانت من بين السجينات العفرينيات الـ11 اللواتي ظهرن في الشريط المصور أثناء تحريرهن من سجون فرقة الحمزة في منطقة عفرين، وتحويلهن إلى سجون الشرطة الموالية لتركيا.

وقالت مصادر المرصد السوري بأن من المفترض إطلاق سراح بقية النسوة المحتجزات خلال الأيام القادمة.