بعد نحو 72 ساعة على اعتقاله.. فصيل مقرب من المخابرات التركية يسلم مسن عفريني في الـ73 من عمره جثة هامدة ويواصل اعتقال 10 آخرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سلمت الفصائل الموالية لتركيا جثة رجل سبعيني من أبناء عفرين، بعد اعتقاله نحو 72 ساعة، حيث اعتقله عناصر من فصيل مقرب من المخابرات التركية، في الـ3 من الشهر الجاري، من منزله في بلدة ميدان اكبس، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”.

ووفقًا للمصادر، فإن عناصر الفصيل اقتادوه إلى أحد السجون في مدينة عفرين، كما أكدت المصادر وجود آثار تعذيب واضحة على جسده.

وفي سياق ذلك، تواصل الفصائل الموالية لتركيا، اعتقال 10 أشخاص بينهم رجل مسن، تزامن اعتقالهم مع اعتقال الرجل العفريني الذي استشهد اليوم تحت وطأة التعذيب على يد الفصائل الموالية لتركيا.

ويأتي ذلك، ضمن مسلسل الانتهاكات اليومية بحق المواطنين في عفرين شمال غرب حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 3 آذار، قيام الفصائل الموالية لأنقرة، باعتقال مواطنين اثنين من أبناء قرية كمروك التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غربي حلب، وذلك أثناء ذهابهما إلى مركز مدينة عفرين، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.