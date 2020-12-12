بعد نزاع على منزل عائلة مهجرة.. الفصائل الموالية لتركيا تستنفر عناصرها في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، استنفاراً أمنياً لعناصر الفصائل الموالية لتركيا، في ناحية جنديرس بريف عفرين الغربي، بعد اعتقال حركة نور الدين زنكي شخصاً من ريف دمشق، على خلفية نزاع حول منزل يسكنه تعود ملكيته للعائلات المهجرة من الناحية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، أمس، أن “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، أقدمت على تنفيذ حملة دهم واعتقال لعدد كبير من منازل المدنيين في قرية “بعية” التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، واعتقلت على إثرها 15 مواطناً من أهالي القرية واقتادتهم إلى سجونها، لأسباب غير معروفة، وذلك بعد نشر الفرقة لعدد كبير من الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج القرية وضمن الأحياء السكنية.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من “فيلق الشام” الموالي لتركيا، عمدوا إلى اعتقال مواطنة من قرية “فافرتين” التابعة لناحية شيراواو في ريف عفرين، لأسباب غير معروفة أيضاً.

ونشر المرصد السوري في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن مسلحين من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا، عمدوا إلى اعتقال 4 أشخاص من ناحية جنديرس، أمس الأول، من بينهم مواطنتين، حيث جرى اقتيادهم إلى سجون الفصيل، لأسباب غير معروفة.