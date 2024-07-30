بعد نشاط حركة الطائرات المسيرة في الشرق والإسرائيلية في الجنوب.. استنفار كبير للميليشيات الإيرانية في البادية ودير الزور

بعد نشاط حركة الطائرات المسيرة في الشرق والإسرائيلية في الجنوب.. استنفار كبير للميليشيات الإيرانية في البادية ودير الزور

شهدت مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية استنفارا أمنيا مشددا، وإزالة للرايات من على المقرات، وإخفاء للآليات في بعض النقاط المكشوفة ابتداءا من البوكمال عند الحدود السورية- العراقية وصولا إلى مدينة دير الزور مرورا بالميادين، إضافة إلى المواقع في البادية السورية والقريبة من قاعدة التنف الأمريكية.

وجاءت عملية الاستنفار بالتوازي مع نشاط طائرات الاستطلاع “المجهولة” في سماء المنطقة، بعد الضربات الإسرائيلية على العاصمة بيروت والجنوب اللبناني، مساء اليوم، والهجوم على مواقع عسكرية بريف درعا الغربي منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء.

كما أوعزت قيادة الميليشيات بتقليل تحركات العناصر والقيادات، وإخفاء الآليات لتقليل الخسائر في حال تعرضت للهجوم.

واستهدفت إسرائيل بعدد من الصواريخ، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، كل من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي في الموقع، وتل أم حوران الذي تتمركز ضمنها قوات النظام وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي.

وبالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي لطائرات مسيرة كانت تحلق بالأجواء.

وفي الشرق اختبرت الميليشيات الإيرانية عدد من الطائرات المسيّرة في مدينة دير الزور.

انطلقت الطائرات من أحد المراكز العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية وحلقت على ارتفاع منخفض فوق المدينة قبل أن تعود إلى مكان انطلاقها.

كما استقدمت الميليشيات الإيرانية في دير الزور أمس 40 مقاتلاً من ميليشيا زينبيون المدعومة من “الحرس الثوري” الإيراني، وهم من الجنسيات الباكستانية والإيرانية، لتعزيز مواقعها في دير الزور.