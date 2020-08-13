بعد نشره مقابلة مصورة مع زوجة “البريطاني”.. هيئة تحرير الشام تعتقل صحفيا يحمل الجنسية الأمريكية

اعتقل عناصر الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام صحفيا يحمل الجنسية الأمريكية “بلال عبد الكريم”، من بلدة أطمة شمال إدلب.

كما اعتدى العناصر الأمنية عليه بالضرب، واقتادوه إلى مكان مجهول.

يأتي ذلك، بعد وقت قصير من نشر مقابلة مصورة له مع زوجة العامل في المجال الإغاثي “أبو حسام البريطاني”، تحدثت خلالها بتعذيب هيئة تحرير الشام لزوجها واعتقاله بطريقة غير لائقة من مكان إقامته في بلدة أطمة شمال إدلب.

وكان عناصر هيئة تحرير الشام اعتقلوا العامل بالمجال الإغاثي “أبو حسام البريطاني”، في 11 آب/أغسطس، من مكان تواجده في بلدة أطمة شمال إدلب، وذلك بعد أكثر من 25 يوما على إطلاق سراحه بكفالة وجهاء المنطقة.

ويعتبر “أبو حسام البريطاني” أحد أبرز الشخصيات العاملة في “المجال الإغاثي” في الشمال السوري.

ويرجح سبب اعتقاله، لمناصرته ودعمه لـ “أبو العبد أشداء” المعتقل لدى تحرير الشام أيضا.