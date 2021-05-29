بعد نصبها لحاجز “طيّار”.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل 4 مدنيين يحملون بطاقة “تسوية” بريف درعا

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية، اعتقلت مساء أمس الجمعة، 4 أشخاص على الأقل بعد نصبها لحاجز مؤقت “طيّار” على طريق خربة غزالة بريف درعا، والجدير بالذكر أن المعتقلين مدنيين ممن يحملون بطايقة “تسوية”، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معلومات عن أسباب الاعتقال.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى حملة أمنية لأجهزة النظام الأمنية في مدينة داعل بريف درعا، حيث اعتقلت نحو 6 أشخاص حتى اللحظة، من بينهم مواطنة قبل أن تقوم بإطلاق سراحها بعد ساعات من اعتقالها، تزامن ذلك مع فرض حظر للتجوال في المدينة، وسط حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي خوفًا من استمرار حملة الاعتقالات في المدينة، وذلك على خلفية قيام مسلحون مجهولون بمهاجمة مقر الفرقة الحزبية بالمدينة بالرشاشات والقنابل اليدوية وحشوات الآر بي جي، حيث كان نشطاء المرصد السوري رصدوا اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة داعل بريف درعا الأوسط، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، بين مسلحين من المنطقة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك بعد استهداف المسلحين لمقر الفرقة الحزبية بالرشاشات والقنابل اليدوية وحشوات الآر بي جي، فيما توقفت الاشتباكات مع حلول الفجر وفرضت قوات النظام طوقاً أمنياً في المنطقة وسط معلومات عن شنها لحملة اعتقالات، على صعيد متصل هاجم مسلحون بالأسلحة الرشاشة وقذائف “RPG”، حاجزاً للأمن العسكري على طريق صيدا-الغارية الغربية بريف درعا الشرقي.