بعد نفاذ جميع مقومات الحياة في مخيم الركبان “المنسي”.. ائتلاف شباب المخيم يمهلون قوات النظام والميليشيات الإيرانية ساعات لرفع الحصار أو مهاجمة نقاطها في المنطقة

أصدر “ائتلاف شباب مخيم الركبان” اليوم بياناً مندداً بالحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المخيم الأمر الذي زاد لحد كبير من معاناة قاطني المخيم، إذ لا يزال المخيم يعيش حصاراً قاسياً بالرغم من المناشدات العديدة التي أطلقها ناشطون وعدد كبير من الأهالي للجهات الدولية والمنظمات.

وأوضح البيان، بأن المخيم يشهد نفاذاً كاملاً في جميع مقومات الحياة من خضار ومواد أساسية أخرى، لذا فلا يمكن الوقوف دون تحرك فعلي لرفع الحصار المطبق، وقد أمهل البيان الصادر عن “”ائتلاف شباب مخيم الركبان” قوات النظام والميليشيات الإيرانية مدة 48 ساعة لاعادة فتح الطريق المؤدي لمخيم الركبان، أو سيكون هناك رد من قبل سكان المخيم بمهاجمة نقاط قوات النظام والميليشيات الإيرانية في منطقة الـ 55، ومهاجمة الميليشيات الإيرانية في مدينة تدمر شرقي حمص.

وجاء في نص البيان:

“(بسم الله الرحمن الرحيم ).

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ). (الحج).

إننا اهالي مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية منذ ما يقارب الشهر ونحن نعيش حصاراً خانق يفرضه علينا النظام السوري والمليشيات الايرانية وسبق وقد ناشدنا جميع مؤسسات المجتمع الدولي بما فيهم الأمم المتحدة وجمعياتهم العمومية لكن دون مجيب ولا أحد يكترث للوضع المأساوي، وعدم اكتراث من سلطة الأمر الواقع لحالنا والوضع الذي وصلنا اليه وها نحن اليوم سكان مخيم الركبان ندق ناقوص الخطر الاخير لايوجد مواد غذائية ولا خضروات ولا اي من مقومات الحياة، ولا يمكننا الوقوف مكتوفين الايد لحال أولادنا وبناتنا وكبار السن منا فعليه نمهل النظام السوري، والمليشيات الايرانية مدة أقصاها 48 ساعة لاعادة فتح الطريق المؤدي لمخيم الركبان وإلا ستكون جميع نقاط النظام السوري والمليشيات الايرانية حول منطقة الـ 55 هدفاً لسكان مخيم الركبان وقد اختبر النظام السوري و المليشيات الايرانية وقد اختبرتم صبرنا وجلدنا في القتال لاسيما في البادية السورية ومناطق أخرى من سورية الحبيبة ولن نكتفي عند نقاط انتشار عناصر النظام انما ستكون الوجهة مدينة تدمر الجريحة التي تعاني الويل من سيطرة المليشيات الايرانية مغول العصر الحديث”.