بعد هجوم بطائرات مسيرة.. وصول رتل من التعزيزات العسكرية لحقل العمر النفطي شرق ديرالزور

محافظة ديرالزور : وصل رتل من التعزيزات العسكرية يتألف من 10 شاحنات إلى القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

تزامن ذلك، مع تحليق للطيران الأمريكي لتأمين حماية للرتل.

جاء ذلك بعد رصد المرصد السوري قبل ساعات هجوماً بالطائرات المسيرة أطلقتها الميليشيات العراقية من الأراضي العراقية، القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي، وهي أكبر قواعد العسكرية في سورية، فيما تصدت المضادات الأرضية في القاعدة للهجوم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، حلقت طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض، في أجواء نهر الفرات الفاصل بين مناطق “قسد” مع الميليشيات الايرانية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات مجهولة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.