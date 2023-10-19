بعد هجوم خلايا التنظيم على سيارة عسكرية.. قوات سوريا الديمقراطية تفجر منزل أحد المتهمين وتعتقل اثنين منهم بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: داهم عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منزل أحد متهمين بعد التأكيد من ضلوعه في تفجير سيارة عسكرية تابعة لـ “قسد”، حيث جرى تفجير منزله في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، بعد تفخيخه بعبوة ناسفة، كم جرى اعتقال اثنين من أفراد عائلته، دون اعتقال المتهم الذي فرا إلى جهة مجهولة.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المتهم يعمل ضمن صفوف خلية تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أقدم قبل أيام القليلة الفائتة، على تفجير سيارة عسكرية نوع “همر” تتبع لقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى مقتل عنصرين للأخيرة وجرح أخرون.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء استهداف أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعبوة ناسفة عربة عسكرية من نوع “همر” تقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس، إلى قتيلين و3 جرحى وذلك على طريق حاوي بلدة الجرذي الشرقي بريف دير الزور الشرقي.

وينحدر القتيلان من مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.