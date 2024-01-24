بعد هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع لقوات النظام.. مقتل عنصر من “التنظيم” بعد العثور عليه مصاباً شرقي السخنة بريف حمص

بعد هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع لقوات النظام.. مقتل عنصر من “التنظيم” بعد العثور عليه مصاباً شرقي السخنة بريف حمص

قتل عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد هجوم سابق شنه عناصر “التنظيم” على مواقع تابعة لقوات النظام، على الطريق الواصل بين المحطة 2 والمحطة 3 شرقي السخنة بريف حمص الشرقي، حيث عثر عليه مصاباً بجراح من قبل عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني”، في إحدى النقاط، وقاموا برميه بالرصاص مما أدى لمقتله.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 72 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

9 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

55 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 24 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين