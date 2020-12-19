بعد هجوم مسلح على أحد حواجزها.. “الفرقة الرابعة” تنصب كمائن وتنشر حواجز طيارة في منطقة سحم الجولان بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، مساء اليوم، حاجزاً عسكرياً للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، في سحم الجولان بريف درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق ذلك، أطلق عناصر الحاجز النار بشكل عشوائي، واستنفرت قوات النظام ونشرت حواجز أمنية طيارة ونصبت كمائن في المنطقة، تحسباً لخرق أمني وهجمات أخرى.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 806 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 525، وهم: 149 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 230 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و102 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.