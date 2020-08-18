بعد هدوء استمر لساعات قليلة.. قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف الصاروخي على جبل الزاوية وسهل الغاب

ساد الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على المنطقة، مستهدفة أماكن في كنصفرة وسفوهن والبارة والموزرة بجبل الزاوية، وتل واسط والزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، فيما ردت الفصائل وهيئة تحرير الشام بقصف مماثل، استهدف مناطق سيطرة قوات النظام بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بصاروخ موجه، تجمعا لقوات النظام والميليشيات الموالية لها، على محور داديخ في ريف سراقب شرق مدينة إدلب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام مواقع الفصائل في قرية منطف بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.