بعد هدوء استمر لساعات.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام، مستهدفة أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد وفليفل وأماكن أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء محافظة إدلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، يأتي ذلك بعد هدوء ساد المنطقة لساعات.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأربعاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في تل واسط وقسطون والزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، يأتي ذلك عقب انتهاء الدورية المشتركة بين الروس والأتراك، في حين قصفت الفصائل وهيئة تحرير الشام، مواقع لقوات النظام في معرة النعمان جنوب إدلب، ومعسكر جورين بريف حماة الغربي.