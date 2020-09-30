بعد هدوء حذر استمر أقل من أسبوع.. الاشتباكات تتجدد مع الفصائل الموالية لتركيا على محاور شمال شرق حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات متقطعة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية والمسلحين الموالين لقوات النظام من جهة أخرى، على محاور الدغلباش قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، تزامناً مع قصف مدفعي متبادل على محاور القتال، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع على الهدوء الحذر الذي شهدته تلك المحاور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 24 أيلول الجاري، اشتباكات على محور الدغلباش بريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بين الجانبين.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، في 23 أيلول الجاري، قرى صغوناكه ومالكية وشوارق وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب.