بعد هدوء حذر استمر لساعات قليلة.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على جبل الزاوية

ساد الهدوء الحذر منطقة “بوتين – أردوغان” منذ منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على جبل الزاوية، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومحيط كفرعويد وفليفل، في حين عمدت القوات التركية إلى قصف مواقع لقوات النظام على محاور ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى مناطق ضمن ريفي خان شيخون ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وتتألف التعزيزات من عتاد عسكري وعربات “زيل” محملة بالجنود والمدافع الثقيلة، إضافة إلى حافلات عسكرية، توزعت في معسكرات قوات النظام في المنطقة.