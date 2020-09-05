بعد هدوء حذر منذ ما يقارب الـ40 يوما.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف ريف تل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى أم الخير وأم الكيف وعبوش في ريف تل تمر.

كما استهدفت الفصائل بالصواريخ من تمركزاتها في قرية مشعفة قرية مناخ الواقعة تحت سيطرتها أيضا في ريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، بينما توقف القصف على تلك المحاور بعد دقائق.

يأتي ذلك بعد هدوء حذر ساد تلك المحاور منذ 27 تموز الفائت.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور ريف تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، تزامنت مع استهدافات متبادلة بين الطرفين.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مناطق في قريتي عفدكو وكوبرلك في ريف تل أبيض الغربي.

وذلك بعد هدوء حذر على محاور تل أبيض استمر 10 أيام متتالية.