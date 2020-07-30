المرصد السوري لحقوق الانسان


بعد هدوء ساد المنطقة لساعات قليلة.. قوات النظام تبدأ جولة قصف جديدة على بلدات وقرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً ساد منطقة “بوتين – أردوغان منذ ما بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس وحتى ساعات الصباح الأولى، لتعود قوات النظام وتجدد قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وفليفل والفطيرة وكنصفرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

قوات النظام تقصف قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، حيث قصفت بلدة معارة النعسان والفطيرة، وقرى سفوهن وكفر عويد بجبل الزاوية

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