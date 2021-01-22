بعد هدوء طويل.. طائرة مسيرة تركية تقصف منزلًا في ريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت طائرة مسيرة تركية، منزلًا في قرية مميت جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح متعددة.

وشهدت محاور “كوباني” هدوءًا حذرًا وغياب تام لقصف الطائرات المسيرة من وقت طويل.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد سيرت دورية مشتركة مع القوات التركية للمرة الأولى خلال العام الجديد، في 11 يناير/كانون الثاني، في محيط مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المشتركة من المنطقة الحدودية شرق مدينة عين العرب “كوباني”، وجابت قرى وبلدات تقع عند الحدود السورية – التركية شرقي كوباني، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مطلع يناير/كانون الثاني، قصفًا للقوات التركية على مواقع مجلس منبج العسكري في أم جلود وأم عدسة في ريف منبج شرقي حلب، بعد استهداف طائرة مسيرة لشاحنات تحمل النفط قرب معبر الحمران بريف حلب الشرقي.