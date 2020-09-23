بعد هدوء لساعات قليلة.. قوات النظام تستأنف قصفها البري على بلدات وقرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوءًا حذراً ساد عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ما بعد منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى جبل الزاوية، مستهدفة أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر من قوات النظام على محاور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في سهل الغاب بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام في محور المشاريع بريف حماة الشمالي الغربي.

كما كانت الفصائل الإسلامية قد استهدفت بالقذائف تجمعات قوات النظام على محور الجب الأحمر في جبل الأكراد في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة.