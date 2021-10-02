بعد هدوء نسبي لـ5 أيام في ريف الحسكة.. القوات التركية تقصف قرية آشورية غربي تل تمر 

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قرية تل كيفجي الآشورية في ريف تل تمر الغربي التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

ويأتي ذلك بعد هدوء نسبي شهدته محاور تل تمر دام 5 أيام.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 27 أيلول الفائت، استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، قادمة من عين عيسى إلى القاعدة الروسية في منطقة “المباقر” شمال تل تمر في ريف محافظة الحسكة، وتتألف تلك التعزيزات من عربات عسكرية مغطاة بشوادر ومصفحات.

ويأتي ذلك، عقب استهداف القوات التركية لطائرة مروحية روسية في أجواء المنطقة ذاتها.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 26 أيلول الفائت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، للمرة الأولى، على نقاط ومواقع للقوات التركية والفصائل الموالية لها في القاسمية ومحاور أخرى بريف تل تمر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القصف جاء بأوامر روسية بعد محاولة الاستهداف التي تعرضت له مروحية روسية في أجواء المنطقة في 26 أيلول الفائت.