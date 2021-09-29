بعد هروب فتاة قاصر وانضمامها لـ “الشبيبة الثورية” من ريف الدرباسية.. ذويها يعتصمان ويضربان عن الطعام أمام مبنى “الشبيبة” في القامشلي

محافظة الحسكة: تواصل “الشبيبة الثورية” عمليات قتل الطفولة عبر استمرارها بخطف الأطفال وتجنيدهم عسكرياً لصالحها واستغلال خلافات الأطفال مع عائلاتهم، دون الالتزام بالقوانين الدولية التي تنص على عدم تجنيد الأطفال في صفوف القوات العسكرية، وفي سياق ذلك، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فتاة قاصر “ف،ر” من أبناء قرية قرمانية بريف درباسية التحقت بما يعرف بـ “الشبيبة الثورية” بعد هروبها من منزل ذويها بسبب خلافات عائلية بينهم، وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن والدي الفتاة يعتصمان منذ يومين أمام مركز “الشبيبة الثورية” في مدينة القامشلي و نفذا إضرابًا عن الطعام للمطالبة بإرجاع ابنتهم التي أصبحت في معسكرات “الشبيبة الثورية” حيث رفضت المسؤولة عن معسكرات التدريب إرجاع الفتاة القاصر ووعدت ذويها بالسماح لهم بزيارتها عند انتهاء المعسكر التدريبي، في حين لايزال والد ووالدة الفتاة مضربان عن الطعام أمام مركز”الشبيبة الثورة” في مدينة القامشلي.

وتعمل “الشبيبة الثورية” على تجنيد الأطفال في صفوف القوات العسكرية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مستغلين الخلافات التي تحصل بين أفراد العائلة، وتمارس ضغوطات على ذوي الأطفال لعدم المطالبة بهم.