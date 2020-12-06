بعد ورود معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية.. طائرة مروحية تركية تهبط في المنطقة للإخلاء وسيارات الإسعاف تغادر القاعدة التركية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، أمس، نقاطاً عسكرية للقوات التركية في قاعدتي باب الخير وداودية بريف الحسكة، ما أدى إلى تحقيق إصابات، وسط معلومات عن مقتل عنصرين وجرح آخرين من القوات التركية في قاعدة باب الخير بصاروخ موجه.

وفي سياق ذلك، هبطت طائرة مروحية تركية في ريف الحسكة ضمن مناطق عملية “نبع السلام”، في حين خرجت سيارات الإسعاف من القاعدة التركية صباح اليوم.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن القصف التركي العنيف الذي استهدف مواقع “قسد” وقوات النظام كان رداً منها على استهداف الجنود الأتراك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، حركة نزوح للمدنيين شهدتها قرى وبلدات أبو رأسين “زركان” نحو القرى والبلدات الشرقية، وذلك خوفاً من القصف التركي الذي يطال المنطقة بشكل متصاعد خلال الفترة الأخيرة، في حين، رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد قصفًا صاروخيًا تركيًا طال قرى وبلدات ” دادا عبدال، نويحات، صفا، حجي بوبي، تل حرمل، وخطوط الجبهة الفاصل بشكل كامل وأطراف أبو راسين، حيث تسبب القصف بحدوث أضرار مادية في منازل المدنيين، بالإضافة لإصابة اثنين من عناصر قوات النظام بجراح.

وقصفت القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام”، مساء الأمس، مناطق بالقرب من مواقع قوات النظام عند أطراف بلدة أبو راسين ( زركان) بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور دادا عبدال ونويحات وبسيس ومطموره في المنطقة ذاتها.