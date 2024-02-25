بعد وصولها إلى دير الزور قادمة من العراق.. الميليشيات الإيرانية تنقل شاحنات السلاح إلى مواقع تابعة لحزب الله اللبناني قرب تدمر وعند الحدود السورية-اللبنانية بريف دمشق

بعد وصولها إلى دير الزور قادمة من العراق.. الميليشيات الإيرانية تنقل شاحنات السلاح إلى مواقع تابعة لحزب الله اللبناني قرب تدمر وعند الحدود السورية-اللبنانية بريف دمشق

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الإيرانية نقلت شاحنات الأسلحة التي استقدمتها أمس من العراق إلى دير الزور عبر معبر عسكري خاص بهم، إلى خارج المحافظة حيث غادرت 4 حافلات باتجاه مواقع تابعة لحزب الله اللبناني قرب الحدود السورية – اللبنانية بريف دمشق وتحديداً إلى جرود فليطة، وتم تخزينها هناك بمواقع محصنة تابعة للحزب، أما بقية الشاحنات التي وصلت أمس وعددها 3 فتوجهت بحماية أمنية مشددة إلى بادية حمص الشرقية، وجرى تخزينها بسراديب تحت الأرض في محيط تدمر شرقي حمص.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الشاحنات السبع تحمل صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ومنصات لإطلاق الصواريخ بالإضافة لذخائر وسلاح خفيف ومعدات لوجستية أيضاً.

المرصد السوري كان قد أشار أمس، إلى وصول قافلة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية مؤلفة 7 شاحنات محملة بالأسلحة عبر معبر البوكمال الفاصل بين العراق ومناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجهت الشاحنات باتجاه مدينة دير الزور.