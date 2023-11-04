بعد وصول تعزيزات عسكرية لقواعدها.. قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجارات شديدة في قاعدة “للتحالف الدولي” ببلدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تبين إنها ناجمة عن تدريبات، بالأسحلة الثقيلة، تجريها قوات “التحالف الدولي”،لرفع الجاهزية في ظل الاستهدافات التي تتعرض لها قواعد “التحالف” في سوريا.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى استقدام قوات “التحالف الدولي” قافلةعسكرية هي الثانية خلال ساعات، إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة والمدافع ومدرعات وعربات عسكرية، حيث عبرت معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق قبل قليل، باتجاه القواعد العسكرية في الحسكة.

تواصل قوات “التحالف الدولي” تعزيز قواعدها العسكرية المنتشرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، تزامنا مع التصعيد العسكري بين الجانبين الإيراني- الأمريكي.

وتشهد القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع استقدام تعزيزات عسكرية بعد تصاعد حدة الهجمات على القواعد العسكرية في إطار “الانتقام لغزة”.