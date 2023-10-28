بعد أقل من 24 ساعة من تعرضها للقصف بمسيرات ميليشيات إيران .. قوات التحالف تجري تدريبات عسكرية في أكبر قواعدها بسورية

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارات في مناطق بريف دير الزور، ناجمة عن تدريبات عسكرية لقوات “التحالف الدولي”، بالذخيرة الحية، ضمن قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سورية.

على صعيد متصل، أجرت قوات “التحالف الدولي” و”قسد” تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدتي قصرك وتل بيدر شمالي الحسكة، للتأكد من الجاهزية القتالية.

وجاءت التدريبات بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة حقل العمر بالمسيرات الإيرانية، حيث دوى انفجار عنيف تلاه اشتعال النار، في 27 تشرين الأول، ناجم عن استهداف مسيّرات تابعة للميليشيات الإيرانية، للقرية الخضراء التي تضم مساكن للقوات الأمريكية داخل قاعدة “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي.