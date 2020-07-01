بعد وصول تعزيزات قوات النظام العسكرية إلى ريف الحسكة.. نحو 400 جندي منها ينتشرون على المحاور في ريفي تل تمر وأبو راسين

رصد المرصد السوري وصول قسم كبير من التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام يوم أمس، إلى منطقة تل حرمل في ريف أبو راسين (زركان)، تمهيدا لتوزيع تلك القوات على المحاور هناك.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانتشار سيمتد من قرية كسرى شمال أبو راسين وصولا إلى تل تمر في ريف الحسكة

ورصد المرصد السوري، أمس، وصول تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ ومدفعية مع 400 عنصر من قوات النظام إلى ريف تل تمر وتجمعوا هناك قبل فرزهم على النقاط العسكرية في ريف أبو راسين.