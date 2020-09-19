بعد وصول تعزيزات لقوات النظام إلى شمال الرقة.. القوات التركية تسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط المحاور إلى مدينة تل أبيض

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها سحبت قسماً من أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس مع “قسد”، في ريفي تل أبيض وعين عيسى شمال الرقة، حيث تحركت دبابات ومدرعات ومدفعية ثقيلة من خطوط التماس والقاعدة التركية في خربة فارس بريف تل أبيض إلى داخل مدينة تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام”، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى ناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة، مساء الأمس، وتتألف التعزيزات من 15 حافلة تقل جنودا ومواد لوجستية، اتجهت إلى تمركزات قوات النظام في اللواء 93.

وكانت القوات الروسية استقدمت تعزيزات لوجستية وغرف مسبقة الصنع، في 13 أيلول الجاري، من قاعدتها العسكرية في بلدة تل السمن باتجاه بلدة عين عيسى شمال الرقة.