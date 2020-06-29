بعد يومين من إصابة واستشهاد 7.. مخلفات الحرب تصيب 3 أطفال في صوران بشمال حماة

أصيب 3 أطفال اثنين منهما بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في الحي الشرقي من مدينة صوران شمال حماة.

ورصد المرصد السوري في 27 حزيران/يونيو، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بالقرب من المقبرة الشرقية الجديدة في الحي الشرقي لمدينة صوران شمال حماة، ما أدى لاستشهاد طفلين أحدهما 7 سنوات والآخر 6 سنوات، وإصابة طفلين اثنين أحدهما بحالة حرجه.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري انفجار لغم في محيط مدينة صوران، حيث أصيب 5 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم امرأة وطفلين، أثناء قطافهم القبار في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة.