بعد يومين من احتجاج السكان على تواجدها.. القوات الروسية تسيّر دوريتين في ريف بلدة المالكية في ريف الحسكة

بعد مضي يومين من اعتراض الأهالي على تواجدها في المنطقة، سيرت القوات الروسية، دوريتين عسكريتين منفصلتين في منطقة المالكية (ديرك) أقصى شمال شرقي سوريا عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة.

وتألفت كل دورية من 4 مدرعات، جابت كلاهما الريف الشمالي والغربي لبلدة المالكية، حيث توجهت إحدى الدوريات إلى قرية عين ديوار شمال المالكية، والأخرى إلى قرية قصر ديب غرب المالكية وقرية كاني نعمة في الريف الشمالي الغربي للمالكية.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انسحاب القوات الروسية بعد تمركزها ساعات قليلة في قرية عين ديوار بريف الحسكة، إثر ملاسنات مع أهالي ونساء القرية الذين عبروا عن رفضهم التواجد الروسي في منطقتهم.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن نقاشاً حاداً جرى بين ضابط روسي وسيدة من سكان القرية، الذي قال بأن القوات الروسية جاءت لحماية المواطنين، واتهم “الروسي” الأهالي بتقاضي الأموال لاعتراض الدوريات الروسية، بينما ردت عليه إحدى النساء قائلة: “اذهبوا من هنا نحن لا نريدكم نحن في أمان.. اذهبوا لإيقاف أردوغان على مهاجمتنا.. أنتم غدرتم بنا في عفرين وسري كانية اذهبوا وإستردوها من أردوغان.. ما عملكم هنا؟.. نحن لسنا بحاجة لحمايتكم”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم، اليوم، بأن أهالي قرية عين ديوار في ريف مدينة المالكية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، اعترضوا رتلاً روسياً مؤلفاً من 11 آلية عسكرية، ومنعوه من العبور على الطريق الرئيسية للبلدة.