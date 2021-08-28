بعد يومين من اختطافه.. العثور على جثة رجل في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: عٌثر على جثة مواطن مقتولًا في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، بعد يومين من اختطافه وينحدر المواطن من أهالي حي الصالحية دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 784 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 278 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 502 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.