بعد يوم دخول تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى مناطق شمال شرق سوريا.. القوات الأمريكية تسيّر دورية قرب الحدود السورية – التركية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، تسيير القوات الأمريكية لدورية عسكرية مؤلفة من 4 مدرعات، صباح اليوم الجمعة، حيث جابت مناطق ديرنا آغي “ديرغصن” بمنطقة آليان قرب الحدود السورية – التركية بريف الحسكة، ومن ثم اتجهت الدورية إلى مدينة الرميلان وناحية كركرلكي في ريف القامشلي.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي نحو الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 60 شاحنة تحمل مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو منطقة القامشلي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الشاحنات تحمل عشرات المدرعات الأميركية وذلك للمرة الأولى منذ تولي بايدن السلطة، يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأميركي دعمه لقسد في حربه ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” والوقوف إلى جانبه في ذلك، كما تعد هذه القافلة الثانية عشر التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام.