بعد يوم من اختطافه.. أهالي يعثرون على جثة مواطن في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: عثر أهالي على جثة مواطن مقتول بعيارات نارية، وملقاة بالقرب من قوس يلدا بريف دمشق.

يشار بأنه اختطف من قبل مجهولين يوم أمس ليتم العثور على جثته اليوم.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 39 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 49 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 30 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في درعا راح ضحيتها 12 شخص بينهم طفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

–6 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها6 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان