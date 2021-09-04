بعد يوم من استشهاد طفل بالضربات الجوية.. مقاتلات روسية تقصف بشكل مكثف مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف جوي روسي على منطقتي أورم الجوز ومحيط البارة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى استهداف المناطق آنفة الذكر بنحو 6 غارات جوية، تزامنًا مع استمرار تحليق الطيران الروسي في أجواء المنطقة.

و وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه جراء القصف الجوي الروسي الذي طال أطراف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار صباح اليوم إلى أن الطيران الحربي الروسي قصفه الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدف بعدة غارات صباح اليوم الجمعة، مناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن طائرات حربية روسية قصفت محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.