بعد يوم من العثور على جثة امرأة مقتولة.. العثور على جثة مواطن مقتولاً في الحسكة

محافظة الحسكة: عُثر على جثة رجل مقتولاً على طريق السد جنوب الحسكة بعد فقدان الاتصال معه أثناء عمله على تكسي آجرة منذ يوم أمس، يأتي ذلك في ظل تصاعد الفوضى والانفلات الأمني المتواصل.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس إلى العثور على جثة امرأة مقتولة بطلق ناري عند مفرق مفرق بكو على طريق الدولي الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، دون معرفة أسباب ودوافع القتل.

وفي الـ 28 من آب / أغسطس المنصرم، عٌثر على جثة مواطن مقتولًا في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، بعد يومين من اختطافه وينحدر المواطن من أهالي حي الصالحية دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 789 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 280 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 505 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.