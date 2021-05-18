بعد يوم من حادثة اختطاف رجل من أمام زوجته وأطفاله وقتله.. العثور على جثة شاب مقتول في ريف عفرين

بعد يوم من حادثة اختطاف رجل من أمام زوجته وأطفاله وقتله.. العثور على جثة شاب مقتول في ريف عفرين

محافظة حلب: تشهد مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل التابعة لها، تصاعدًا في الفوضى والانفلات الأمني، حيث رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة شاب، مقتول ومرمي ضمن الأراضي الزراعية في قرية أناب بريف عفرين، دون معرفة هويته.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن مواطن اُختطف من قِبل مسلحين أثناء قيادته لسيارته برفقة زوجته وأولاده على طريق الغزاوية – الباسوطة في ريف عفرين، شمالي غرب حلب، ليتم العثور عليه في وقت لاحق، في منطقة الباسوطة قرب مدينة عفرين، مقتول وعليه آثار ذبح بواسطة أداة حادة، في منطقة العنق، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.