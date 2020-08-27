بعد يوم من حادثة تصادم عربات أمريكية وروسية وجرح جنديين أمريكيين.. القوات الأمريكية تسيّر دورية في ريف المالكية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية مؤلفة من أربعة مدرعات بريف بلدة مالكية عند الحدود السورية – التركية أقصى شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تصادم قواتهم مع الشرطة الروسية وجرح جنديين أمريكيين، الدورية اتجهت نحو الريف الشمالي لبلدة المالكية وصولاً إلى قريتي كاسان وقصر الديب، ومن ثم عادت إلى بلدة المالكية ومنها إلى الريف الغربي متخذة الطريق الحدودي باتجاه منطقة آليان، التي تنطلق منها الدوريات الروسية.

ونشر المرصد السوري، يوم أمس، أصيب جنديان أمريكيان ضمن دورية عسكرية كانت تتجول مناطق في ريف الحسكة، أمس، أثناء حادث تصادم وقع بالتزامن مع اعتراض ومطاردة عدد من المصفحات ضمن دورية روسية لعربات الدورية الأمريكية في ريف المالكية، ما أدى لحدوث شجار بينهما، دون حدوث اشتباكات بالأسلحة.

وكانت أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن محيط بلدة المالكية الواقعة عند الحدود السورية – التركية أقصى شمال شرق سورية، شهدت مطاردة بين دورية روسية وأخرى أميركية، في ظل التوتر المتواصل بين القوات الأمريكية والروسية المتواجدة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، وفي مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي.