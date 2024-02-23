بعد يوم من هجوم المجموعات المدعومة من إيران .. القوات الأمريكية تجري تدريبات عسكرية في أكبر قواعدها بسورية

بعد يوم من هجوم المجموعات المدعومة من إيران .. القوات الأمريكية تجري تدريبات عسكرية في أكبر قواعدها بسورية

محافظة دير الزور: أجرت القوات الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي، تدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وسط تحليق طائرات لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

وجاء ذلك، بعد يوم من استهداف القاعدة، حيث دوت انفجارات في القاعدة الأمريكية وهي أكبر القواعد في سورية، ناجمة عن هجوم للمجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ.

وأجرت القوات الأمريكية أمس، تدريبات عسكرية في حقل العمر، بالتوازي مع تحليق طائرات في الأجواء المحاذية لمناطق نفوذ الميليشيات بريف دير الزور.