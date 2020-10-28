بعد 10 أيام على بدء انسحاب نقطة “مورك”.. القوات التركية تتجهز لإخلاء نقطة المراقبة في “شير مغار”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية المتمركزة في النقطة الحادية عشر ضمن قرية شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة تتجهز لاخلائها على غرار نقطة المراقبة في مورك التي جرت قبل 10 أيام.

يذكر أن القوات التركية تمركزت في شير مغار في 14 حزيران/يونيو 2018.

ورصد المرصد السوري، استمرار القوات التركية في نقل المعدات والتجهيزات من النقطة التاسعة في مورك، وتنقلها بحماية من القوات الروسية إلى مناطق جبل الزاوية بريف إدلب.

وكانت القوات التركية بدأت بتفكيك ونقل أجزاء كبيرة من معدات النقطة التاسعة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، يتألف من 25 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية.